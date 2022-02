Oggi verrà svelata la F1-75, la Ferrari che scenderà in pista per il Mondiale della "rivoluzione" che scatterà in Bahrain nel weekend del 20 marzo. Sky Sport seguirà l'evento in diretta dalle 14 e in live streaming su Skysport.it. A seguire tutti gli approfondimenti e le analisi sulla vettura di Maranello

L'attesa è quasi finita. Dopo una girandola di presentazioni, di vere ma anche di finte macchine, ora è il suo turno: della Rossa più famosa ma anche giudicata d'Italia. Tra poche ore potremo infatti scoprire insieme la Ferrari che ci farà compagnia per tutta questa nuova e rivoluzionaria stagione. A voi la scelta, perché i modi per seguire la presentazione alle 14 della SF-75 saranno tanti, da Sky Sport24 a Skysport.it fino al canale dedicato alla Formula 1 (207). Un anno fa la nuova Rossa si era fatta largo da un buco nero, quest'anno sprazzi di nero li avrà anche sulla carrozzeria. Ma al di là del vestito si dice già sia aggressiva e innovativa là dove conta di più, nonostante le semplificazioni imposte dalle nuove regole 2022: ali più semplici, gomme più grandi, maggior peso ed effetto suolo. C'è fiducia nel cuore che spingerà la SF-75. L'indirizzo più verde dei nuovi motori ha fatto perdere potenza alle nuove power unit, con il dovere di recuperarla bene e in fretta. Ma l'indirizzo preso a Maranello sembra quello giusto. Già in pista per il filming day a Barcellona prima dei test, la nuova Ferrari dovrà crescere subito e il compito sarà anche di Leclerc e Sainz, che hanno riempito questa vigilia di energia e speranze. Non resta che mettersi comodi e aspettare ancora qualche ora!