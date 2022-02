Mohammed Ben Sulayem, presidente FIA, ha annunciato per la prossima stagione di F1 un sistema simile a Var del calcio per assistere gli ufficiali di gara. È la Virtual Race Control Room che dovrà evitare situazioni caotiche come Abu Dhabi 2021. E i team principal non potranno più comunicare con la Race Control direttamente

F1, L'ANNUNCIO: IL "VAR" DAL 2022 - RICORDI IL CAOS AD ABU DHABI 2021?