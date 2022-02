1/8

VETTEL: "NON CORRERO' IN RUSSIA" - A seguito dell'escalation militare in Ucraina con gli attacchi russi, il pilota tedesco dell'Aston Martin ha preso una posizione chiara e in conferenza stampa ha detto: "Mi sono svegliato questa mattina e leggere le notizie è stato uno schock. E' orribile quello che sta succedendo, ovviamente se guardiamo al calendario abbiamo una gara prevista in Russia e la mia opinione è che non dovrei andare, non andrò".

GUERRA UCRAINA, LA RABBIA DI VETTEL