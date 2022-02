Come annunciato nella serata di giovedì con un comunicato, per il Day-3 dei test il team americano ha deciso di far scendere in pista le monoposto con una livrea bianca priva dello sponsor russo Uralkali. Conseguenza di quanto sta avvenendo in Ucraina. In mattinata gira il pilota (russo) Nikita Mazepin

TEST BARCELLONA, DAY-3 LIVE - GUERRA UCRAINA: NEWS LIVE