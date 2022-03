Liberty Media, la società proprietaria del marchio del massimo campionato motoristico mondiale, ha annunciato di aver cancellato il contratto col promotore del GP di Russia, che dal 2023 si sarebbe dovuto spostare da Sochi a San Pietroburgo: in futuro, dunque, la Formula 1 non correrà più in territorio russo

La Formula 1 cancella la Russia dal panorama motoristico mondiale. Dopo aver repentinamente deciso di cancellare il gran premio che si sarebbe dovuto tenere a Sochi a settembre a seguito dell’invasione dell’Ucraina da parte delle truppe di Putin, la Formula Uno ha fatto un altro passo in avanti. Liberty Media ha infatti confermato di aver risolto il suo contratto con il promotore del gran premio di Russia, il che significa che la Russia non avrà gare nemmeno in futuro. La sede di Sochi sarebbe già stata abbandonata in favore della nuova pista di San Pietroburgo dal 2023, ma l'ultima decisione è lapidaria. Per quanto riguarda quest'anno, invece, Portimao, Istanbul o Doha potrebbero essere le alternative a Sochi. Dopo la cancellazione del Gp la Formula 1 ha comunque ancora tempo per trovare un'alternativa e mantenere il calendario 2022 sulla cifra record di 23 gran premi. Quello del 2021 vinto da Hamilton, in ogni caso, resterà dunque l’ultimo GP corso in terra russa dalla Formula 1.