Sul tracciato di Sakhir, in pieno deserto, al giro di formazione stalla la monoposto di Hauger, così costretto ad avviarsi dalla pit lane in coda al gruppo. Scattano dalla prima fila, affamati di di punti e di spirito di rivalsa, Doohan e Pourchaire. Al via benissimo Vips (che prende la testa), Boschung (secondo) e Lawson dalla terza fila. Al secondo giro va in testa coda Vesti, ingaggiato con Cordeel, ed entra la Safety Car, impedendo ai piloti che hanno scelto le gomme più dure di poter smarcare così la copertura. Alla quinta tornata la partenza lanciata, dopo il rientro della Safety Car in pit lane. Ansia per i piloti con gomma dura, che non vedono l’ora di cambiare ‘scarpe’ alle loro vetture. Vips conserva la testa della corsa, in poche curve invece Doohan e Pourchaire scavalcano Boschung. Fuori posizione alla ripartenza, a Caldwell vengono comminati 10” di stop and go. Nel corso del sesto giro lo svizzero Boschung cede la posizione anche a Lawson. E dopo un’altra tornata anche ad Armstrong.