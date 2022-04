Max Verstappen vede scappare Leclerc e la Ferrari dopo il secondo zero in tre GP stagionali a Melbourne: "L'affidabilità sta segnando il campionato, siamo lontani e sarà difficile rimontare. E' stato un weekend negativo, non avevo il passo per lottare. Ma arrivare secondo è meglio che ritirarsi".

Secondo zero in casella in tre Gran Premi per Max Verstappen, che vede scappare la Ferrari e Charles Leclerc in campionato. L'olandese della Red Bull, ritiratosi per un problema tecnico di tipo idraulico quando era secondo, è ora a -46 dal monegasco della Rossa.