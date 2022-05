Checo e sua moglie Carola hanno dato alla luce il loro terzo figlio e il campione del mondo si è assicurato che avessero tutto il necessario. Regali da "zio" (in senso affettuoso perché non c'è parentela) molto premuroso. Qualifiche alle 16, domenica gara alle 15: tutto in diretta su Sky Sport F1, Sky Sport Uno e in streaming su NOW

VIDEO: I REAGALI DI "ZIO MAX" AL PICCOLO PEREZ