Charles pronto a correre tra le strade di casa e gettarsi alle spalle gare sempre complicate a Monaco: "Non sono mai stato fortunato, ma qui è speciale e l'obiettivo è vincere. Come sempre in questa stagione". E su Sainz: importante averlo accanto". E non esclude sorprese per la gara di domenica. Tutto il weekend è live su Sky Sport F1, Sky Sport Uno e in streaming su NOW

GUIDA TV