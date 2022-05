Mercedes e Red Bull si sono spartite gli ultimi GP di Monaco: le squadre che hanno vinto tutti i titoli mondiali dal 2010 in poi, hanno conquistato 10 delle ultime 11 gare nel Principato con un perfetto 5-5. Ma bisognerà tenere d’occhio il vincitore, perché solo in 3 casi è diventato campione del mondo a fine anno. E poi c'è la voglia di riscatto della Ferrari. Tutto il weekend è live su Sky Sport F1, Sky Sport Uno e in streaming su NOW

di Michele Merlino

