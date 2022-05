Corre in casa Leclerc questo fine settimana e lo si capisce anche dal mezzo con cui è arrivato al circuito di Monaco: la bici. Una gara che impone riscatto dopo Barcellona, ma anche a seguito di precedenti poco fortunati per il pilota Ferrari. Nel giovedì del Principato ha prima scambiando due chiacchiere con Vasseur, boss dell'Alfa Romeo, poi ha raggiunto il team. Senza sottrarsi a saluti e autografi. GP live su Sky Sport F1, Sky Sport Uno e in streaming su NOW

