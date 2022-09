Il ferrarista dopo il GP: "Un paio di incidenti non hanno aiutato, nel pit stop abbiamo perso molto tempo. L'unsafe release non c'era, ho dovuto frenare per evitare un meccanico della McLaren". E su un possibile cambio di motore: "So che nei piani c'è di mettere una nuova Power Unit". Il Mondiale torna domenica a casa nostra! Il GP d'Italia tutto live su Sky Sport e in streaming su NOW

Quinto all'arrivo, ottavo dopo la penalizzazione di cinque secondi per unsafe release. Un contatto con Hamilton in avvio e poi il pit stop lungo che lo stesso Mattia Binotto ha definito "un pasticcio". Quella di Carlos Sainz è stata una gara condizionata dagli episodi: "Non c'era molto passo all'inizio, c'era tanto surriscaldamento delle gomme, alla fine con la soft eravamo lenti, dobbiamo capire il perché" - ha detto a Sky Sport, aggiungendo: "Un paio di incidenti non hanno aiutato e hanno penalizzato tanto la nostra gara. Dobbiamo continuare ad imparare come squadra. Abbiamo perso tanto tempo con il primo pit stop e poi anche a causa di un unsafe release che non c'era. Ho dovuto frenare per evitare un meccanico della McLaren davanti a me".