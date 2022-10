Sembrava destinato alla pole, poi andata a Leclerc, ma nel finale delle qualifiche di Singapore succede qualcosa d'incredibile al leader del Mondiale: viene richiamato ai box. Sembra tutto inspiegabile, ma è colpa del carburante che scarseggia. Ecco cosa è successo in quegli attimi a Marina Bay e la furia di Max. Domani il GP live su Sky e in streaimg su NOW alle 14

