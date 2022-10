A sorpresa, nelle pieghe di un regolamento in cui l'assegnazione dei punti sembra contrastare con il concetto di lunghezza di gara, Max Verstappen vince il suo secondo mondiale con una rimonta record. A 4 gare dalla fine della stagione, i suoi numeri potrebbero diventare ancora più pazzeschi. Il campionato torna il 23 ottobre con la gara di Austin: diretta Sky e in streaming su NOW

di Michele Merlino

