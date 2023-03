E' un Lewis Hamilton sconsolato quello che si presenta davanti ai microfoni dopo la prima giornata di libere in Bahrain: "Abbiamo scoperto di essere molto lontani, il gap da Red Bull è grande. Parliamo di un secondo sul passo gara. Le sto provando tutte in pista, ma la situazione è questa". Tutto il weekend è live su Sky Sport F1 e in streaming su NOW

