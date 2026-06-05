Doppietta Ferrari nelle prime prove libere a Monaco, con Charles Leclerc davanti a Lewis Hamilton. Max Verstappen completa la top 3 davanti alle due Mercedes di Kimi Antonelli e George Russell. Tutti i tempi e i risultati delle FP1, con le Libere 2 in programma alle ore 17. Tutto il fine settimana live su Sky e in streaming su NOW

F1, GP MONACO: LA DIRETTA DELLE LIBERE 2