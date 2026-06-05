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Tutti i caschi speciali dei piloti per il GP di Monaco. FOTO

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Tra glamour, anniversari, tributi e... animali. Ecco tutti i caschi speciali per il GP di Monaco, dai ferraristi Charles Leclerc e Lewis Hamilton a Kimi Antonelli. Tutto il fine settimana live su  Sky e in streaming su NOW

F1, GP MONACO: LA DIRETTA DELLE LIBERE 2

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