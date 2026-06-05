Tra glamour, anniversari, tributi e... animali. Ecco tutti i caschi speciali per il GP di Monaco, dai ferraristi Charles Leclerc e Lewis Hamilton a Kimi Antonelli. Tutto il fine settimana live su Sky e in streaming su NOW
- Casco bianco come la tuta speciale per il Gran Premio di casa
- Rosa glitterato, invece, il casco dell'altro ferrarista Lewis Hamilton
- Design bianco e blu per il leader del Mondiale, al suo secondo Gran Premio di Monaco in Formula 1
- Il solito design giallo fluo è 'interrotto' a metà da una grafica arancione e nera per i 1000 GP della McLaren. Il casco è disponibile anche in versione Lego
- Anche Piastri unisce un design azzurro con le stelle australiane con la grafica arancione e nera per il traguardo del team in un casco che porta in pista a Monaco e nei negozi in versione Lego
- Casco dedicato a Tazio Nuvolari, storico pilota italiano dell'Auto Union (ex Audi) che gareggiava sempre con una tuta gialla e che vinse a Monaco nel 1932 con l'Alfa Romeo
- Design rosso e bianco per promuovere il proprio brand di drink, Minded
- Come suo solito, Bottas porta un casco curioso, ispirato a Nigel, un tasso che entra spesso in casa sua a Monaco