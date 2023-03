Dalle 18 italiane il via alla seconda gara della stagione di F1. Si corre sul tracciato di Jeddah per la terza volta e in futuro l'Arabia Saudita potrebbe ospitare anche un'altra gara. Ma non è l'unica curiosità: scendiamo in pista per preparaci al meglio con tutto quello che c'è da sapere prima del via. Il GP è in diretta oggi alle 18 su Sky Sport Uno, Sky Sport F1, Sky Sport 4K e in streaming su NOW. Alle 23 non perdere Race Anatomy!

JEDDAH, LE ULTIME NEWS