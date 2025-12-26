La nuova annata di Formula 1 si avvicina sempre di più a iniziare e, oltre alle novità legate ai regolamenti, nel 2026 ci saranno ben 11 team in griglia (e non più solo 10). Due le novità: l'ingresso di Cadillac e l'arrivo di Audi (che sostituirà Sauber). Di seguito tutte le scuderie della nuova stagione. La F1 tornerà nel 2026 e sarà naturalmente tutto live su Sky e in streaming su NOW

