F1, tutti i team del Mondiale 2026: da Ferrari alle novità Cadillac e Audi
La nuova annata di Formula 1 si avvicina sempre di più a iniziare e, oltre alle novità legate ai regolamenti, nel 2026 ci saranno ben 11 team in griglia (e non più solo 10). Due le novità: l'ingresso di Cadillac e l'arrivo di Audi (che sostituirà Sauber). Di seguito tutte le scuderie della nuova stagione. La F1 tornerà nel 2026 e sarà naturalmente tutto live su Sky e in streaming su NOW
- ALPINE
- AUDI (nuovo, al posto di Sauber)
- ASTON MARTIN
- CADILLAC (nuovo)
- FERRARI
- HAAS
- MCLAREN
- MERCEDES
- RACING BULLS
- RED BULL
- WILLIAMS