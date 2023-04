E' già iniziato il GP d'Australia di Lewis Hamilton, che scatterà dalla terza piazzola e di fianco avrà il rivale Fernando Alonso. "Cercherò di partire come nel 2007, quando uscii davanti a lui alla prima curva", ha detto il britannico. "Sinceramente non me lo ricordo", la risposta di Nando. Domenica alle 7 il GP d'Australia in diretta su Sky Sport F1, Sky Sport Uno e in streaming su NOW

Hamilton: "Alonso? Scatterò come nel 2007..."

"Risultato è inatteso. George ha fatto lavoro fantastico oggi. Riuscire a ottenere prima fila è un sogno per noi. Abbiamo lavorato tanto per tornare davanti ed essere così vicini a Red Bull è qualcosa di incredibile. Spero che domani potremo dare loro del filo da torcere e mi auguro che ci sia un meteo sereno. Sono grato per questa posizione e domani lavorerò per progredire ancora domani. C'è Alonso di fianco a me in griglia? L'obiettivo è arrivare primo. Cercheremo di vedere come fare. Spero sia una giornata come nel 2007, la prima curva lì era stata fantastica. Spero di ripetermi”.