Nessun tempo per Verstappen in una sessione condizionata dalla pioggia. E' lo spagnolo della Ferrari a chiudere al comando in 2:03.207. Poi le McLaren e l’altra Rossa di Leclerc. Dalla direzione gara trapela che, se il maltempo dovesse far saltare le qualifiche, la griglia della gara verrebbe decisa dalla classifica del Mondiale. Si attende l’ufficialità anche sulla penalità a Max per la sostituzione del cambio. Alle 17 la qualifica live su Sky e in streaming su NOW

GP BELGIO, LA DIRETTA DELLE QUALIFICHE