Quinto Leclerc dopo il delirio track limits. Problemi per Sainz, dodicesimo e fuori al Q2: "Non ci aspettavamo di essere in grandissime condizioni su questa pista - è l'analisi di Vasseur a Sky dopo il venerdì in Qatar -, è comunque un peccato perché ci mancano 6 decimi e 3 decimi in curva 1 e in curva 13, questo significa che abbiamo due problemi diversi". Quali? "Non avevamo le gomme pronte per la 1 e abbiamo avuto un problema tecnico per la 13 - ha continuato il team principal della rossa -, che però sarà semplice da risolvere. Il problema principale è stato con Sainz, non avevamo le gomme pronte per la 1 e abbiamo faticato. La pista è migliorata? Sì, penso sia andata bene, ma nel complesso penso che prima e seconda fila fossero raggiungibili".