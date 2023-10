Torniamo ad Austin e ai controlli su Mercedes e Ferrari che nel post gara hanno portato alle squalifiche di Hamilton e Leclerc. Partendo dal regolamento tecnico (norma 3.5.9 paragrafo e), ricostruiamo con Matteo Bobbi tutto quello che è accaduto in Texas e perché. Intanto si corre in Messico: weekend live su Sky Sport F1, Sky Sport Uno, in 4K (canale 213) e in streaming su NOW



LE SQUALIFICHE DI AUSTIN: LA RICOSTRUZIONE VIDEO