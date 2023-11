Ultima Sprint del 2023 in corso a Interlagos. Verstappen brucia Norris in partenza, che viene passato anche da Russell. Leclerc è 6° e Sainz 8°. Ora live su Sky Sport F1, Sky Sport Uno, in 4K (canale 213) e in streaming su NOW

CLICCA SE NON VEDI IL MONITOR DEI TEMPI