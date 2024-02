Tolti i veli dalla A524, la monoposto che vedremo in griglia al Mondiale 2024. La line-up dei piloti della squadra guidata dal team principal Matt Harman, è formata dalla confermata coppia francese Pierre Gasly ed Esteban Ocon. Jack Doohan è invece la terza guida. Qui tutti i dettagli di una monoposto che come in passato presenta una doppia livera: in una il nero dominante è affiancato dal blu e sull'altra c'è invece il rosa

LA PRESENTAZIONE ALPINE - VIDEO