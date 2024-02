Oggi arriva l'Alpine: LIVE STREAMING alle 14.30

Alle 14.30 italiane scopriremo un'altra monoposto per la stagione 2024 di Formula 1. Si tratta della A524 dell'Alpine. Sarà l'occasione per presentare il team e la confermata coppia di piloti formata da Pierre Gasly ed Esteban Ocon. Qui il racconto della giornata, a seguire tutti i dettagli della vettura

È la giornata in cui conosceremo una nuova monoposto per il Mondiale 2024: si tratta dell'Alpine. Il team francese presenterà la vettura A524 e il team per il campionato che avrà inizio nel weekend del 2 marzo in Bahrain. L'obiettivo è quello di dare una svolta o quantomeno un miglioramento dopo le prestazioni non entusiasmanti del 2023 chiuso al sesto posto nella classifica Costruttori. Confermati i piloti Pierre Gasly ed Esteban Ocon. La presentazione della nuova Alpine è fissata alle 14:30 italiane e potrete seguirla qui in diretta cliccando sul player sottostante.