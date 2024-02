A Las Vegas presentata la Visa Cash App RB (ex AlphaTauri) di Daniel Ricciardo e Yuki Tsunoda. Si chiama VCARB 01 la vettura di Racing Bulls e i colori ricordano molto quelli del campionato 2019, quando la squadra correva con il nome di Toro Rosso. Il campionato scatta il 2 marzo in Bahrain: tutto live su Sky e in streaming su NOW

IL VIDEO DELLA VCARB 01 - ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI SKY SPORT