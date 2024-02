La vettura 2024 di Leclerc e Sainz verrà svelata oggi: dalle 11.30 potrete seguire l'evento in diretta tv sui canali 200 e 207 di Sky, in live streaming su Skysport.it, ma anche sulla pagina You Tube di Sky Sport F1. A seguire tutti i dettagli della SF-24 e l’analisi della monoposto che scenderà subito in pista per lo shakedown. L'attesa è davvero finita!

È finalmente arrivato il giorno in cui verrà svelata la Ferrari SF-24. Appuntamento con la nuova Rossa oggi, alle 11.30, e potrete seguire tutto in diretta su Sky Sport e in streaming su Skysport.it. La Scuderia di Maranello, per il secondo anno sotto la guida del team principal Fred Vasseur, riparte dalla coppia di piloti formata da Charles Leclerc e Carlos Sainz, con lo spagnolo alla sua ultima stagione dopo l'annuncio di Lewis Hamilton dal 2025. Il Cavallino rampante riparte soprattutto dal finale in crescendo del Mondiale 2023 e che fa sperare i tifosi. La vettura, che vedremo subito in pista per lo shakedown, girerà anche domani a Fiorano per il filming day. Di seguito tutta la programmazione Sky per non perdere nulla di questa attesa giornata.