Oggi la Mercedes: LIVE STREAMING alle 11.15

Proseguono le presentazioni di monoposto e team per il prossimo Mondiale di Formula 1. Oggi, nel giorno di San Valentino, tocca a Mercedes e McLaren. Per le Frecce d'argento sarà un evento particolarmente importante, a suo modo storico, perché la W15 sarà anche l'ultima della storia di Lewis Hamilton con questa scuderia prima del passaggio in Ferrari nel 2025. D’altro canto, sarà anche quella del passaggio di consegne nel ruolo di "capitano" a George Russell. Dalle 11.15 potrete seguire l'evento in diretta tv sul canale 207 di Sky, in live streaming su Skysport.it, ma anche sulla pagina YouTube di Sky Sport F1. A seguire tutti i dettagli e l’analisi della vettura. In serata, come detto, è in programma anche la presentazione della McLaren che ha però guà svelato la sua livera giorni fa sui social.