La grande prova di Bearman a Jeddah, settimo nel GP in cui ha sostituito Sainz, ha messo ancora una volta in evidenza l'importanza del lavoro svolto dal programma giovani di Maranello. Ma chi sono gli altri giovani piloti "compagni di classe" di Ollie? Il campionato torna nel fine settimana del 24 marzo: diretta Sky e in streaming su NOW

IL CALENDARIO DEL MONDIALE