Diversi gli episodi che si sono verificati nelle prime libere all'Albert Park per colpa dello scarso grip. Più di tutti a farne le spese è stato Fernando Alonso: sostituito il fondo della sua Aston Martin dopo il "rally" sulla ghiaia. Escursione oltre la pista anche per il campione del mondo Verstappen. Il weekend è tutto live su Sky e in streaming su NOW

