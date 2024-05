Si va in pista all'Autodromo Enzo e Dino Ferrari per la prima sessione di prove libere: ora il via, mentre alle 17 sarà la volta delle FP2. E' il settimo appuntamento del Mondiale 2024: tutto il weekend del GP del Made in Italy e dell'Emilia Romagna è live su Sky e in streaming su NOW

CLCCA QUI SE NON VEDI IL MONITOR DEI TEMPI LIVE