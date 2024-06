L'olandese, scattato dalla pole, fa sua la gara sui 100 Km che ha aperto il sabato del Red Bull Ring. Per il campione del mondo altri punti pesanti in classifica e una magia su Norris che lo aveva passato nei primi giri. Piastri poi beffa Lando e prende il secondo posto sul compagno di squadra. Sainz quinto e Leclerc settimo. Alle 16 si torna in pista per le qualifiche del GP di domani. Tutto in diretta su Sky e in streaming su NOW

GUIDA TV