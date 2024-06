Verstappen partirà dalla pole per la quarta volta in Austria, al fianco di Norris. In seconda fila scatteranno Russell e Sainz, seguiti da Hamilton e Leclerc. In settima posizione Piastri, a cui è stato cancellato il tempo per track limits che gli sarebbe valso la terza casella. La gara alle 15 in diretta su Sky e in streaming su NOW

GP AUSTRIA, HIGHLIGHTS QUALIFICHE