Dopo lo strepitoso successo in Gran Bretagna di Hamilton, l'ex pilota della Ferrari ha reso omaggio a Lewis sui social. "GOAT, congratulazioni!", ha postato nella sua storia Instagram per l'amico e rivale in tante battaglie. Il Mondiale torna tra due settimane a Budapest: live su Sky e in streaming su NOW

Una vittoria che ha emozionato e che ha interrotto un lungo digiuno. Lewis Hamilton ha fatto sua la gara di Silverstone per la nona volta in carriera mandando in visibilio il pubblico inglese e non solo: la sua ultima gara in casa con la Mercedes per poi proiettarsi verso il futuro a Maranello, ha senza dubbio scaldato anche il popolo della Ferrari. E da un ex Ferrari sono arrivate le congratulazioni a Lewis. "GOAT", ha postato in una storia Instagram l'amico e rivale di tante battaglie Sebastian Vettel. GOAT è l'acronimo dell'espressione Greatest Of All Time, ovvero "il più grande di tutti i tempi". Un enorme riconoscimento, da campione a campione.