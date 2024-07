Lewis Hamilton torna alla vittoria e lo fa nel suo Gran Premio di casa. Occasione sfumata per McLaren con una strategia non perfetta per entrambi i piloti, autori di una prestazione comunque più che sufficiente. Bene anche Verstappen, che rimonta negli ultimi giri, e Sainz. Male, invece, l'altro ferrarista Leclerc. La Formula 1 torna nel weekend deL 19-21 luglio a Budapest: tutto LIVE su Sky e in streaming su NOW

GP SILVERSTONE, GLI HIGHLIGHTS DELLA GARA