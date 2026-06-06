La griglia di partenza del GP di Monaco

Formula 1, la griglia di partenza del GP Monaco
Kimi Antonelli diventa il più giovane poleman della storia a Monte-Carlo a 19 anni e 9 mesi: il bolognese scatterà davanti a Verstappen e alle due Ferrari di Hamilton e Leclerc. Ultime le Aston Martin. Ecco la griglia di partenza. La gara è live alle 15 su Sky Sport Uno, Sky Sport F1, Sky Sport 4K e in streaming su NOW
- Kimi Antonelli fenomenale a Monte-Carlo: il pilota della Mercedes conquista la sua quarta pole stagionale precedendo Verstappen e le due Ferrari di Hamilton e Leclerc.
- Quinto Hadjar, poi Russell e le due McLaren di Piastri e Norris. Ultime le due Aston di Stroll e Alonso.
- La gara domenica alle 15 su Sky e in streaming su NOW
- Di seguito la griglia di partenza