La griglia di partenza del GP di Monaco

Kimi Antonelli diventa il più giovane poleman della storia a Monte-Carlo a 19 anni e 9 mesi: il bolognese scatterà davanti a Verstappen e alle due Ferrari di Hamilton e Leclerc. Ultime le Aston Martin. Ecco la griglia di partenza. La gara è live alle 15 su Sky Sport Uno, Sky Sport F1, Sky Sport 4K e in streaming su NOW

GP MONACO: HIGHLIGHTS QUALIFICHE