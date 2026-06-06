F1, pagelle delle qualifiche GP Monaco di Leo Turrini: Kimi da 10 e lode, Verstappen 9
Antonelli ha fatto un'altra magia! Max è di nuovo lì e Hamilton sente l'effetto Kim Kardashian. Occasione perduta, invece, per Leclerc. Tutto il weekend è in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport F1, Sky Sport 4K e in streaming su NOW
A cura di Leo Turrini
- Il nostro Harry Potter ha fatto un’altra magia! Ventidue anni dopo Jarno Trulli, c’è un altro italiano in pole a Montecarlo. E sempre Trulli nel 2004 fu l’ultimo pilota tricolore a trionfare nel Principato. E poi meglio se ci fermiamo qui, aspettando la domenica…
- Forse a George torneranno in mente i giorni in cui considerava Kimi alla stregua di un tenero apprendista. Mica male, come errore di valutazione!
- Tranquilli, questo tizio qui la F1 non la molla. E’ di nuovo lì. Batterlo non sarà semplice.
- Molto consistente dopo le disavventure del venerdì.
- L’effetto Kim (Kardashian) funziona fino ad un certo punto. Non lontano dalla prima fila e comunque il migliore tra i ferraristi.
- Qualcosa succede in Q3 e non si capisce bene cosa non abbia funzionato. E’ una occasione perduta.
- Francamente anonimo. Forse non si fida al cento per cento della McLaren.
- Se non altro si tiene dietro il campione del mondo in carica.
- Errore millimetrico ma grave fuori dal tunnel, con una Binotta che nemmeno sembrava tanto malvagia.
- Il veterano teutonico non riesce ad entrare in Q3 ma almeno da’ un senso al sabato della Audi binottesca.
- Porta in top ten la ex Minardi e onestamente questa è una impresa da sottolineare.
- Prende paga di brutto dal collega di lavoro.
- La nuova dimensione di pilota Gucci, in ossequio alle strategie commerciali di Flavione Briatore, per ora non gli giova.
- Gucci o non Gucci, lui il suo lo fa sempre.
- Va più piano di Albon e francamente la cosa lascia vagamente perplessi i suoi estimatori.
- Il suo unico obiettivo, razionalmente parlando, è stare davanti al Carlitos spagnolo. E ci riesce.
- Il vecchio zio asturiano merita sempre il massimo dei voti perché credeva che la Aston Martin di Newey fosse una macchina di F1 e invece era un calesse, per dirla con Massimo Troisi.
- Se non altro il figlio di papà può consolarsi salendo sul mega yacht dell’illustre genitore Stroll senior.
- Paga probabilmente a caro prezzo l’autogol nella ultima sessione delle prove libere.
- La sua aggressività fa sempre più fatica ad esprimersi sull’asfalto.
- Gira voce che fosse lui l’autista della Cadillac che arrivava sempre in ritardo quando Marilyn Monroe aveva bisogno della macchina.
- Se non altro è stato più veloce del collega di lavoro finlandese.