Hamilton, quell'appuntamento col destino a Silverstone

Lewis Hamilton era in missione già prima del weekend per interrompere un digiuno di quasi 1000 giorni senza vittorie. C’erano un appuntamento con il destino e tutti gli ingredienti giusti: l’aria di casa, una Mercedes di nuovo competitiva, il meteo incerto che lui tanto ama. In qualifica è stato battuto da Russell ma non si è demoralizzato e poco dopo insieme a George e ai fan inglesi ha festeggiato la vittoria ai rigori dell'Inghilterra. Poi in gara è stato lui a far impazzire i tifosi con il sorpasso al suo compagno: il boato con cui è stato accolto ha tolto ogni dubbio su chi sia il britannico più amato.

