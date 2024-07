Da Montecarlo a Silverstone. Considerando solo le ultime cinque gare della stagione, nei costruttori spicca la Mercedes avanti a tutti con 142 punti. Nessun dominio Red Bull, che è invece terza davanti alla Ferrari. Diamo uno sguardo alla classifica completa. Il Mondiale torna in scena in Ungheria questo weekend: tutto live su Sky e in streaming su NOW

IL CALENDARIO DEL MONDIALE