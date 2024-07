L'olandese ha confermato che dovrà scontare una penalità nel corso di questo fine settimana per il cambio di power unit sulla sua Red Bull: "Sì, dovremo prendere penalità qui". E sul weekend: "Nella situazione nella quale siamo dovrebbe essere un po’ più difficile recuperare posizioni, ma cercheremo di fare il meglio che possiamo". Tutto il weekend a Spa è come sempre LIVE su Sky e in streaming su NOW

"Sì, dovremo subire una penalità". Così Max Verstappen in vista del fine settimana in Belgio. L’olandese, dunque, ha confermato il cambio di power unit sulla sua RB20 e l’inevitabile penalità per un weekend che non sarà di certo semplice: "Nella situazione nella quale siamo – ha detto l’olandese – dovrebbe essere un po' più difficile recuperare posizioni, ma cercheremo di fare il meglio che possiamo. Il weekend non sarà molto lineare anche in termini meteorologici e dovremmo tenere tutto questo in considerazione. Vedremo come andrà a finire", ha concluso il tre volte campione del mondo.