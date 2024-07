Hamilton l'intramontabile: a Spa un nuovo record

Storia che si ripete in Belgio: non è la prima volta che a Spa il primo a tagliare il traguardo non è il vincitore della gara. E ad essere coinvolto è sempre Hamilton, che stabilisce un nuovo record. La 3^ vittoria stagionale di Mercedes è testimone di un mondiale finora indecifrabile, con 4 team che hanno ottenuto almeno 2 successi e con 7 piloti diversi che sono saliti sul gradino più alto del podio. Tra loro manca Perez, il cui futuro in Red Bull è appeso a filo

Lewis va in pari non solo con le squalifiche, ma anche con la malasorte: ai 5 incidenti in gara può mettere sulla bilancia altrettante vittorie qui, le stesse di Senna, ed il record di Fangio è ad un passo. I due succitati non sono gli unici esempi di squalifiche o retrocessioni dei vincitori nel GP del Belgio: esattamente 30 anni fa Michael Schumacher fu escluso per eccessiva usura del pattino in legno sottoscocca, e la vittoria andò a Damon Hill. Di sicuro però questo GP è stato il primo in cui sia il più veloce in qualifica (Verstappen), sia il primo in gara (Russell) non sono il poleman ed il vincitore. La pole infatti è andata a Leclerc dopo la penalità per cambio componenti di Max.