La Formula Uno va in vacanza ma per i team sono diversi i compiti da dover completare: Ferrari rimandata a settembre, McLaren dovrà lavorare sul fronte strategie, mentre Mercedes dovrà evitare quanto successo in Belgio. In Red Bull, invece, per Verstappen buttare il titolo piloti è quasi impossibile. Il Mondiale ripartirà da Zandvoort nel weekend del 25 agosto: live su Sky e in streaming su NOW

IL CALENDARIO DEL MONDIALE