Charles Leclerc cala il poker a Baku, centrando la quarta pole di fila sul circuito azero. Di fianco a lui la McLaren di Piastri, in seconda fila Sainz-Perez. Più staccato Verstappen, solo 6°. Ancora più dietro Lando Norris. Ecco la griglia di partenza. Domenica gara alle 13: live su Sky e in streaming su NOW

F1, GP BAKU: HIGHLIGHTS QUALIFICHE