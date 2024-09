Gara perfetta per Piastri, che vince a Baku battendo Leclerc, autore di una grande prestazione. Molto bene anche per l'altro pilota McLaren, Norris, che rimonta dalla 15^ alla 4^ posizione. Sufficienza per Sainz e Perez, protagonisti di un incidente sul finale. Anonimo Verstappen. La F1 torna la prossima settimana con il GP di Singapore: live su Sky e in streaming su NOW

GP BAKU, GLI HIGHLIGHTS