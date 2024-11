Alle 15 in pista a San Paolo del Brasile per la penultima Sprint Race della stagione. In palio punti che potrebbero dare una 'scossa' alla classifica in una volata finale in cui tutto è ancora da decidere. Davanti a tutti le due McLaren di Piastri e Norris, poi la Ferrari di Leclerc. Verstappen, che domenica scatterà con 5 posizioni di penalità, oggi è quarto al via. Tutto il fine settimana live su Sky e in streaming su NOW

