"Sono stati quattro anni indimenticabili", queste le parole di Carlos Sainz vicino al VIDEO postato sui suoi profili social per ringraziare la Scuderia Ferrari con la quale corre l'ultima gara. A ringraziare però è anche Charles Leclerc, con il casco speciale realizzato per Abu Dhabi proprio per salutare e celebrare il compagno di squadra: "Muchas gracias Carlos". Il GP di Yas Marina è live su Sky in streaming su NOW

