Tutta la magia dell'attesa e delle sperenza per il prossimo Mondiale in questi scatti pubblicati sui social della Scuderia di Maranello: una maxi foto con tutta (ma proprio tutta!) la squadra riunita prima dell'inizio della nuova stagione. Intanto, il 18 febbraio, alla O2 Arena di Londra, l'evento F1 75 per conoscere tutte le livree 2025 (che sarà in diretta su Sky e in streaming su NOW e skysport.it)