I piloti della Mercedes in metropolitana a Londra verso l'appuntamento di questa sera che ci farà conoscere le livree di tutte le monoposto 2025. Kimi e George sembrano già molto affiatati. L'evento della O2 Arena è in diretta su Sky e in streaming su NOW e skysport.it dalle 20.30. A seguire, sempre live, le prime immagini della nuova Ferrari SF-25

'F1 75', TEAM E LIVREE DEL 2025 IN DIRETTA SU SKY E IN LIVE STREAMING