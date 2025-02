La F1, per le celebrazioni dei suoi 75 anni, ha organizzato a Londra un maxi evento dove tutti i team sono saliti sul palco per presentare piloti e livree. Per le 'vere' monoposto c'è ancora da attendere i test del Bahrain, ma l'appuntamento alla O2 è stato uno spettacolo senza precedenti. È anche la serata della Ferrari: dopo lo show alla O2 Arena la Scuderia ha diffuso i primi rendering della nuova SF-25

F1, LA NUOVA FERRARI SF-25: TUTTI I DETTAGLI IN LIVE STREAMING